Diego Matamoros confirma su relación con Carla Barber

Diego Matamoros ha estado jugando al despiste todos estos meses. Mientras el hijo de Kiko Matamoros se encargaba de dejar en el aire su posible reconciliación con Estela Grande, sus últimas imágenes con la doctora Carla Barber han precipitado la confirmación de su incipiente relación.



El influencer no ha parado de decir desde que rompió su matrimonio que "estaba de luto" pues, según él, no podía olvidar tan fácilmente a la que había sido su compañera de vida durante estos años.



Una situación que parece que ha superado muy fácilmente por la última fotografía que ha compartido en su perfil de Instagram. Besándose apasionadamente con la doctora de las influencers, Diego demuestra que lo suyo con Carla va en serio.



Junto a esta impactante fotografía escribe un "la vida te sorprende... (estrellas en el universo)". Una auténtica declaración que, por el momento, no sabemos cómo habrá sentado a Estela.