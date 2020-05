Natalia Sánchez y Marc Clotet ya son padres de Neo, su segundo hijo

Natalia Sánchez y Marc Clotet se han convertido por segunda vez en padres este pasado 19 de mayo. La pareja no puede estar más feliz y ha publicado una foto de su pequeño que ha pesado la friolera cifra de 4,08 kg.



Así acaban de anunciarlo por sus redes llenos de emocioón: "4,08 kg de ternura que se han hecho esperar...¡Bienvenido al mundo, Neo!". El bebe nacía por parto natural sin epidural, tal y como quería la reputada actriz.



"No sé ni por dónde empezar... ahora mismo soy un cocktail de hormonas inundado en lágrimas y no puedo ni ver el teclado del móvil... Neo ha llegado al mundo el 19/05, un poco más tarde de lo esperado pero de la forma en que me lo había imaginado...



Ha sido un parto 100% respetado, natural, sin epidural y poniendo toda la escucha y atención a lo que mi instinto y mi cuerpo me pedían... Luz tenue, canciones que me llenan el alma, mi amor @marc_clotet, y todas las mujeres de mi vida, las que han parido y las que no, como ángeles de la guarda susurrándome 'tú puedes' y agarrándome la mano... ha sido la experiencia más increíble que he vivido jamás y todavía sigo en una nube...Menudo viaje... ¡Qué distinto es todo la segunda vez!... qué distinto el lugar, aun siendo el mismo y qué distinta tú, aun siendo 'la misma'...".



La actriz ha querido ver las semejanzas y diferencias con su primer parto en el que la pequeña Lía, nacía con dos kilo de peso: "Con Lia estuvimos 7 días en el hospital, era un parto de riesgo y nuestra única misión era sacar adelante a esos poco más de 2kg que llegaron bastante antes de tiempo... Esta vez ha sido todo tan rápido, tan intenso.. A las 24h nos han dado el alta, con un bebé de 4kg, en perfecto estado de salud, tras un parto mágico, sin miedo, en un momento muy 'diferente' a nivel mundial y no he llegado ni a saber el número de habitación... La vida nunca deja de sorprendernos".



La feliz mamá ha querido dar las gracias en nombre de su familia a todo el personal sanitario: "Ahora toca descansar, adaptarnos a nuestra nueva familia y disfrutar de cada segundo de este momento único... ¡Qué ganas! Gracias a tod@s por acompañarnos una vez más con tantísimo cariño... De verdad, es increíble... ?? Gracias al @sjdhospitalbarcelona por hacerlo taaaan fácil, a Moira, a la Dra.Miró, a Claudia, a María y a todo el grandísimo personal...".



Y como no también ha tenido unas preciosas palabras para Marc Clotet, su amor: "Y como siempre y por supuesto a ti, el mejor compañero de viaje de este planeta.. gracias una vez más por todo y por tanto... Te quiero @marc_clotet , ya somos 4".



El hijo del famoso el hijo del famoso doctor Bonaventura Clotet, que se encuentra investigando para encontrar un tratamiento contra el COVID-19 (y ellos ayudando y contribuyendo con #Yomecorono ha estado en todo momento pendiente de su pareja y también ha querido tener unas palabras de cariño para su 'mujer' y el nuevo miembro de la familia:



"¡Bienvenido, Neo! ¡Qué ganas teníamos de conocerte! ¡@natasanchezmol, no puedo estar más orgulloso de formar esta família contigo! Gracias por haberme preparado para este momento único y así poder afrontar el parto de manera 100% natural, tal y como tú querías, por no quedarte con lo que la sociedad nos impone como 'normal' y querer buscar la máxima conexión con tu cuerpo, con nuestro hijo y creer en la naturaleza, en tu fuerza como mujer y en tu instinto más que nunca!".



"No tengo palabras que puedan describir lo que he sentido durante esas horas... Nacer es un acto mágico, animal y has sabido tener la valentía de mirar al miedo y al dolor a la cara y saber que podías atravesarlo. Me has preparado pidiéndome confiara en ti y que, si flaqueabas, te recordara que 'tú puedes'. No ha hecho falta, tú sola has podido y has hecho fácil algo que todavía no me acabo de creer. Has traído al mundo a Neo, con sus 4'08kg, como una leona... Gracias, gracias por todo, por lo maravilloso de este viaje que ya hemos recorrido juntos y por todo lo que nos queda por vivir. Te quiero. Gracias @sjdhospitalbarcelona una vez más!", escribía de lo más amoroso.