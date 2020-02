Paula Echevarría presume de su atardecer en Kenia

Paula Echevarría está disfrutando al máximo de sus días en Kenia. La actriz se ha convertido en la protagonista del arranque de la octava temporada de Planeta Calleja. La asturiana se ha embarcado en esta nueva aventura junto a Jesús Calleja, y su inseparable novio, el exfutbolista Miguel Torres.



Un viaje inolvidable en el que la ex de David Bustamante está descubriendo muchas cosas, desde rincones de ensueño a nuevos influencer. Todo narrado al momento en su perfil de Instagram.



Y una de sus visitas más especiales ha sido a la escuela The Secular Society que se creó con la ayuda de la ONG española Mundo Cooperante: "Hemos visitado este centro y escuela que rescata a niñas que se escapan de sus casas para evitar que les mutilen los genitales.. una práctica NO LEGAL en Kenia, pero que desgraciadamente se sigue llevando a cabo por absurdas creencias culturales o religiosas".



Un viaje en el que Paula ha querido presumir del atardecer más bucólico en Kenia. Unas imágenes que nos trasladan a la sabana africana.