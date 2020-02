Alba Carrillo responde a los piropos de Fonsi Nieto a su novio

Alba Carrillo se encuentra viviendo un momento de lo más dulce. La modelo se ha tomado un respiro después de su salida de la casa de Gran Hermano VIP. Tras regresar al programa Ya es mediodía, Alba quiere comenzar una nueva vida más tranquila y relajada.

Por ese motivo, las declaraciones de su ex, Fonsi Nieto, le han sorprendido para bien. El Dj ha aprovechado una escapada a la nieve para hablar de la relación que mantiene con su ex y madre de su hijo Lucas.

Además de asegurar que ahora se llevan mejor porque ella "está enamorada", no ha dudado en alabar la figura de Santi Burgoa, el nuevo novio de Carrillo. Aunque Fonsi explica que no le conoce personalmente, sí ve que es un buen compañero para su ex.

Unas declaraciones que a Alba no le han sorprendido pues ella no comprende que a alguien no le pueda caer bien su chico: "Pero ¿y a quién no le gusta Santi, por Dios?".