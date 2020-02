Nicki Minaj desvela el secreto de su pérdida de peso

Nicki Minaj está en un proceso de cambio. La famosa rapera está algo desaparecida en el terreno musical por dos motivos: la necesidad de cambiar sus hábitos de vida y sentirse más cómoda con su cuerpo y las preparaciones de su segunda boda con Kenneth 'Zoo' Petty, con quien ya contrajo matrimonio el pasado mes de octubre en una ceremonia privada. En una reciente entrevista en la emisora Queen Radio, la rapera ha hablado de cómo cambiar su estilo de vida está propiciando grandes cambios en su cuerpo y mente, como la pérdida de peso y la paz interior.

"Canalizo todo mi poder y ahora tengo el control de él. Yo controlo cómo se manifiesta en mi vida. Por ejemplo, estaba tratando de hacer dieta y no hacía más que posponerla. No era capaz de alcanzar la disciplina necesaria para controlar lo que comía. Pero, una vez que mi mente se comprometió con ello, mi cuerpo también lo hizo". Ahora, este compromiso consigo misma está dando frutos y Minaj está consiguiendo uno de los objetivos que se propuso este año: perder peso para estar cómoda con su aspecto, algo que no había podido conseguir hasta no enfrentarse a sí misma. "Aunque todavía me faltan nueve kilos para llegar a mi peso ideal", añade.

Pese a que muchos puedan pensar que los argumentos de Minaj son absurdos, la realidad es que la mente es la parte más poderosa de nuestro cuerpo y un cambio de mentalidad puede ser lo que necesitamos para alcanzar la paz interior e incluso mejorar nuestra forma de vida. Tan solo debemos conectar con nuestro yo interior y plantearnos realmente qué no está funcionando y qué deberíamos de cambiar para alcanzar esos objetivos que nunca terminamos de cumplir. No es un proceso sencillo y hay que comprometerse al cien por cien a enfrentarnos a lo que no funciona en nuestra vida, un enfrentamiento que normalmente aterra a las personas. Pero, esta es la única forma de alcanzar un estilo de vida completamente diferente, donde una mente sana y equilibrada es sinónimo de una vida sana.

"El año 2019 ha sido uno de mis mejores años hasta el momento, me di cuenta de que desbloqueé la cerradura y de que el éxito comienza dentro de uno mismo, no en el exterior", continúa diciendo la rapera, compartiendo con el mundo un valioso mensaje que le ayudó en su camino a la aceptación personal: "El éxito no comienza con el éxito, lo que significa que no tengo que ser la rapera número uno. Solo tengo que saber que puedo serlo", explica. Esto significa que no necesitamos luchar constantemente por manteneros siempre en el número uno, por ser los mejores, sino que tan solo debemos de tener claro que, aunque no estemos a la cabeza, eso no significa que no seamos también los mejores.