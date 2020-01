Demi Lovato recuerda cómo explicó a sus padres que le gustan las mujeres

Demi Lovato siempre ha destacado por hablar abiertamente de su vida cuando se lo han preguntado y se ha visto preparada para contarlo. En el pasado habló de sus antiguas relaciones amorosas y de sus problemas alimenticios y de ansiedad. Después abordó el tema a la adicción a la bebida y las drogas y, ahora, un año y medio después de haber sufrido una sobredosis que casi termina con su vida, la cantante está empezando a hablar de ese oscuro capítulo. Pero, no todo son confesiones tristes. En su última entrevista, Lovato ha abordado un tema completamente diferente: cómo le dijo a sus padres que le gustaban las mujeres.

No es novedad para los fans de la artista que Demi Lovato es bisexual. Ella misma ha declarado en más de una ocasión que está abierta a encontrar el amor ya sea en hombres o en mujeres, pero nunca ha ahondado en el tema. Ahora, durante el programa 'SiriusXM' de Andy Cohen, la cantante ha querido contar cómo fue explicarle a sus padres sus preferencias sexuales: "No les dije a mis padres de forma oficial que me veía saliendo con una mujer hasta finales de 2017".

"Fue algo muy emocional y hermoso. Después de decirlo estaba temblando y llorando, me sentía abrumada. Pero tengo unos padres increíbles que me apoyan un montón", continúa diciendo. Para Lovato, abrirse con su madre fue la parte más complicada de todas: "Mi madre fue la única persona que me hizo sentir nerviosa al dar la noticia. Pero ella solo dijo: 'Quiero que seas feliz'. Y eso es precioso y maravilloso. Estoy muy agradecida".

De momento, no se ha conocido públicamente ninguna relación de la cantante con otra mujer, siendo Joe Jonas, Wilmer Valderrama y Austin Wilson los hombres que más han dado que hablar en su vida.

No obstante, Demi tiene claro que está abierta a encontrar el amor y formar una familia, ya sea con un hombre, una mujer o completamente sola: "No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o dentro de diez. No sé si lo haré con un pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas. ¡Amén!".