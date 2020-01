Pilar Rubio muestra por primera vez su 'tripita' de embarazada

Pilar Rubio está disfrutando de un comienzo de 2020 perfecto. La presentadora anunció hace unas semanas que estaba esperando su cuarto hijo junto a Sergio Ramos. Una buena nueva que llegaba después de la filtración de la noticia.



La familia Ramos-Rubio crece y Pilar no ha perdido la oportunidad de mostrar la primera imagen de su tripita de embarazada. Aunque todavía no se nota mucho su estado, la compañera de Pablo Motos ya explica que se encontraba de pocas semanas y que había sido toda una sorpresa: "Los cuatro embarazos han sido sorpresa, porque nunca hemos ido buscándolo. Hemos dicho si tienen que venir que vengan. Crearte una presión a la hora de tener hijos crea un bloqueo físico".



Pasados los primeros días, Pilar ha compartido en su Instagram una divertida imagen de ella con su hijo Alejandro en el ginmasio: "Empezamos el día entrenando con Alex. Está muy motivado y yo prefiero adaptar los pesos a mi nuevo estado. Trabajo en equipo @noetodea !!! Lo importante para mí es intentar seguir mi ritmo de vida siempre y cuando el embarazo y los profesionales me lo indiquen".