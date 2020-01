Selena Gomez abre su corazón en su entrevista más sincera

Selena Gomez se ha convertido en la nueva invitada al programa de Ellen DeGeneres. Una edición especial pues ha sido Jennifer Aniston la encargada de entrevistar a la cantante en sus sustitución de la presentadora norteamericana.

Durante la charla, la intérprete confesó a Aniston que era una fan absoluta de ella, y que conocerla fue una de las mejores anécdotas que le han pasado en la vida. Todo sucedió hace unos cuantos años, cuando Selena intentaba hacerse un hueco en el mundo de la música: "Nadie sabía quién era yo. Estabas en el baño con un vestido negro, y creo que estábamos en un evento de Vanity Fair y estuve allí con mi madre y entré al baño y te vi y eras tan amable".

Una confesión a la que le siguieron las palabras que dedicó Selena a su nuevo single, Lose You to Love Me: "Esta es una canción muy reveladora. Y es estresante cuando estás poniendo todo tu corazón ahí. Y, sin embargo, siempre parece valer la pena; porque eso es lo que la gente realmente responde, es tu autenticidad, tu belleza y tu honestidad".

Un tema que ha salido de dentro de la exchica Disney: "Sabes, cuando era más joven, sentí que era una debilidad ser vulnerable y compartir mi corazón con las personas y me di cuenta de que todos los demás parecían estar narrando mi vida por mí, así que ¿por qué no pongo algo de mi parte? ¿Cuál es mi lado de la historia?".

Una entrevista de lo más reveladora en la que Selena se sintió tan bien que quiso dar las gracias públicamente a Jennifer Aniston en su perfil de Instagram: "El día de ayer fue muy divertido. Jennifer Aniston ha sido una figura muy importante en mi vida. Me encanta su humor, su gracia y su corazón".