El show de Shakira, la felicidad incompleta de Isabel Pantoja y la final de la Copa Davis 

Damos el pistoletazo de salida a la semana con nuestro repaso a las noticias más destacadas del fin de semana. Si has estado desconectado estos días, no te preocupes, te resumimos lo más importante que ha pasado este sábado y este domingo.

Un fin de semana en el que hemos tenido que decir adiós a una de las grandes actrices de la escena española. Asunción Balaguer fallecía la madrugada de este sábado a causa de un fallo multiorgánico. La viuda de Paco Rabal se encontraba ingresada desde el pasado 8 de noviembre en el hospital tras sufrir un ictus.

Sus hijos, Teresa y Benito Rabal, quisieron dar las gracias a todos los amigos que se habían acercado al tanatorio de Collado Villaba a rendir un último homenaje a su madre. Uno de los más emocionados era Pepe Viyuela que la recordaba con estas bonitas palabras: "Lo que más voy a recordar es la lección de vida que ella impartía cada vez que estabas con ella, la bondad, nunca le oí hablar mal de nadie, tenía buenas palabras para todo el mundo y disculpas para aquellas personas que se podían haber portado en algún momento mal con ella. Le faltaban las alas, era un ángel absoluto y ahora está, supongo, donde están las buenas personas".



El gran espectáculo de Shakira en la final de la Copa Davis

Shakira ha sido la encargada de poner el broche de oro a la Copa Davis 2019. La colombina ha amenizado los minutos previos al primer partido de esta final. Un show al más puro estilo de Estados Unidos que ha dejado al público con ganas de más.

Su pareja, Gerard Piqué, ha sido uno de los principales promotores de este evento deportivo que ha contado con el patrocinio de Lexus. Además, un sinfín de rostros conocidos se han dejado ver estos días por la Caja Mágica.

Desde futbolistas como Sergio Ramos y Marco Asensio, a miembros de la Familia Real española como Victoria Federica y el Rey Felipe VI.



La felicidad incompleta de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha vivido un fin de semana de fuertes emociones. Sus clubs de fans le habían organizado una comida de Navidad con una sorpresa muy especial: la tonadillera se iba a reencontrar con Lina, su modista desde que tenía 7 años.

Un encuentro muy emotivo que no pudo borrar la tristeza que sintió Isabel al ver que su hija Chabelita no acudía a este acto. Y es que, a pesar de todo lo que se especuló el sábado, Isa Pantoja prefirió quedarse en Cádiz con su novio, el modelo Asraf Beno.

Olga Moreno estalla contra Rocío Carrasco

Olga Moreno ha decidido sentarse en el plató de Sábado Deluxe para aclarar cómo ha vivido ella todo el enfrentamiento de su marido, Antonio David, con Rocío Carrasco.

Muy emocionada, la mujer del concursante de GH VIP explicaba que Rocíito no pasa nada de pensión a sus hijos y que en el juicio que tuvieron, negó el saludo a su hijo Antonio David Jr.

Además, la malagueña se mostró sorprendida porque sigue sin entender el motivo por el que la hija de Rocío Jurado no habla a sus hijos: "No entiendo qué puede pasar por su cabeza, el por qué no se habla con sus hijos".