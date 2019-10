Sandra Gago no responde a los piropos de Alba Carrillo

En un momento muy dulce de su vida tras darse el 'sí, quiero' con Feliciano López, Sandra Gago también tiene la agenda repleta de compromisos profesionales y es que en esta ocasión la joven fue la encargada de inaugurar la nueva pop-up de una conocida marca en pleno corazón de Madrid.

- ¿Cómo estás tras la boda?

Igual que siempre, igual de feliz, igual de ilusionada, de vuelta a la rutina, muy bien todo.

- Nos puedes contar algún detalle de la boda.

Fue un día muy especial el que disfrutamos muchísimo y sobre todo disfrutamos de lo bien que se lo estaba pasando todos nuestros amigos, nuestra familia, pasó muy rápido, me volvería a casar todos los años. Fue un día muy feliz.

- ¿Era cómo te esperabas?

Sí, incluso mejor.

- Ha pasado poco tiempo, ¿te ha cambiado algo la vida?

En tan poco tiempo es difícil que te cambie la vida. La convivencia igual. Nos casamos y a los dos días volvíamos a Madrid porque teníamos ganas de estar en casa, hemos vuelto a la rutina, muy bien, como siempre.

- ¿Estás viendo Gran Hermano VIP?

De ese tema no hablo, no me he pronunciado antes, no me voy a pronunciar ahora.

- Alba ha dicho que ibas guapísima.

Me podéis hacer la pregunta de mil maneras, pero es algo a lo que nunca voy a entrar.