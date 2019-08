Taylor Swift paga las deudas universitarias de una fan

Taylor Swift acaba de cambiar la vida de una de sus millones de fans. El 12 de agosto la joven canadiense Ayesha Khurram publicó un comentario en su tablón de Tumblr donde pedía ayuda, junto a su cuenta de PayPal: "Realmente no puedo pagar mi matrícula o alquilar un apartamento este semestre, así que, si quieres ayudarme, honestamente estoy en ese punto donde realmente no puedo rechazarlo". Un puñado de horas después, Taylor se había hecho eco de esa llamada de auxilio.



La cantante hizo una transferencia vía PayPal a Ayesha, en la que donaba casi cinco mil dólares, el dinero necesario para cubrir todos los gastos universitarios de la joven. Junto a la transferencia dejó un pequeño mensaje: "Ayesha, continúa aprendiendo. Te quiero, Taylor".



Ayesha compartió una captura de la transferencia en su cuenta de Instagram, junto a un emotivo mensaje: "Publiqué la lucha para pagar mi matrícula. Dos horas después recibo esto en mi correo electrónico. No tengo palabras y no puedo dejar de llorar. No tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras y no puedo dejar de llorar", escribió la joven.





La historia entre Taylor y Ayesha

Resulta queya se conocían. La joven tiene un blog en Tumblr donde publica graciosos memes y comentarios sobre Taylor y, al parecer, a la cantante le encanta ese blog. Hace un año, el equipo de Swift se puso en contacto con Ayesha y la invitaron expresamente a un concierto de la cantante, con pase de backstage incluido. Ayesha y Taylor pudieron conocerse y desde ese momento ambas han mantenido"Siempre le han gustado mis publicaciones, así que es como si se hubiera mantenido en contacto conmigo, lo que suena tan surrealista. Le han estado gustando mis publicaciones durante todo el año", ha dicho la joven al portal E!News. "Cuando la conocí por primera vez le dije '¿Estás segura? ¿Ves mis publicaciones?' Y ella dijo 'Dios mío, esta es la séptima vez que te lo digo, amo tu blog', y lo dijo de forma completamente genuina", ha explicado Ayesha. Después de descubrir la donación, la joven compartió un vídeo llorando en su cuenta de Tumblr y la propia Taylor dio me gusta al post. Ahora, gracias a ese pequeño gesto, Ayesha podrá continuar estudiando en la universidad.