Sara Sálamo posa con su hijo Theo

No hace todavía ni un mes que Sara Sálamo e Isco Alarcón eran padres -la actriz por primera vez- de su hijo Theo y parece que llevan ya años cuidando del pequeño. Una alegría que les llenó tanto que decidieron, a los pocos días, subir una publicación a sus perfiles de Instagram donde posaban felizmente los tres para darle la bienvenida al bebé.



Lo cierto es que desde que la actriz dio a luz no hemos visto muchas imágenes del bebé, su carácter protector quiere impedir que todavía se le vea el rostro al pequeño de la casa. Este viernes, la intérprete subía una fotografía junto con su hijo, posando con una sonrisa de oreja a oreja que refleja el maravillosos momentos por el que está pasando. Sara Sálamo e Isco Alarcón, jóvenes pero los dos con mucho futuro por delante cada uno en su campo profesional, están viviendo con una alegría inmensa la llegada de Theo a la familia. Ahora juntos forman un equipo y no hay más que verles las caras de felicidad que ponen cada vez que alguno de los dos, decide subir instantáneas a sus redes sociales.





En esta ocasión, ha sidoquien ha colgado una imagen de ella junto a su hijo: "Mi felicidad" ha establecido de título y lo cierto es que no hay palabra que defina mejor el momento por el que está pasando. El futbolista por el momento no ha vuelto a subir nada, nada más que publicaciones referidas a su trabajo, pero imaginamos que está como loco de tener a un segundo hijo y aunque todavía sea pronto para decir a qué se dedicará, seguro que el padre le transmite su gusto por el fútbol.