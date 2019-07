Kiko Matamoros, al quirófano por su grave estado

Kiko Matamoros afronta una etapa dura en su vida: "Tengo varios tumores y me van a operar de urgencia". Lo desvela en "Lecturas", en un posado con su novia Marta. Ambos se han ido de viaje de relax unos días y ahora él pasará por el quirófano. La revista entrevista a dos concursantes de "Supervivientes", Omar Montes, el flamante ganador, y Chelo García Cortés. El primero, dispuesto a volver con Chabelita Pantoja, presume de ser el único al que ésta no ha mantenido económicamente en calidad de novio. Y la periodista está feliz al encauzar la relación con su novia (con la que posa, ambas sonrientes y en albornoz) y confiesa algunos asuntos personales como que su madre se suicidó.

"Hola" llena el verano de bodas y bautizos. La primera ha reunido a la friolera de mil invitados, hubo cuatro trajes de novia y fueron tres días de fiesta. Agotador. Fue la boda del hijo del diseñador libanés Elie Saab, quien echó la casa por la ventana para vestir a su ya nuera. El bautizo fue por tierras andaluzas y lo sirve en exclusiva la revista: el de Curro, el hijo de Lourdes Montes y Fran Rivera. Estuvieron todos, Cayetano Rivera y su mujer Eva González, así como las dos hijas del torero, Tana y Carmen. A falta de noticias rosas, buenos son los repasos a los estragos de Cupido en el estío español. "Hola" da cuenta de cómo llevan los calores las "cuatro parejas más románticas" del verano: Paula Echevarría y Miguel Torres; Dani Martín y Bego; Marta Ortega y Carlos Torretta; y Eva González y Cayetano Rivera. De momento, todas van bien y sus protagonistas cultivan su amor entre la arena, el mar, la pisicina y la hípica.



María Teresa Campos está sola. Pero que no cunda el pánico. Bigote Arrocet no la ha dejado, sino que se ha ido de viaje largo a Chile a ver una hija. Lleva dos meses y la presentadora cuenta las horas para verlo e irse de vacaciones. Lo explican en "Semana", donde Omar Montes hace declaraciones tras su victoria en la isla televisiva de Tele5. "El premio me servirá para sacar adelante a mi hijo", señala. Una que trata de superar la tristeza tras la repentina muerte de su hermana es Susanna Griso. La presentadora está ya en la playa, donde la revista la ha fotografiado sonriente y disfrutando con sus hijos.

A la playa se ha ido Jorge Javier con su exnovio Paco. Están en Cerdeña y "Diez Minutos" ha pillado a ambos en bañador, dispuestos a darse un más que refrescante baño. El presentador luce cuerpo y moreno, al igual que Paco. Si han vuelto o no son cosas que se quedan ellos, pero está claro que el ictus que sufrió Jorge Javier ha servido para unirlos. Omar Montes proclama en la revista que quiere volver con Chabelita y Frank Cuesta desvela que tiene novia, llamada Estefanía, bailarina en Tailandia. Belén Esteban y Fran tienen pendiente su luna de miel, pero mientras tanto han hecho una pequeña escapada a Málaga. Y es que el verano es para las vacaciones.