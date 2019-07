Paula Echevarría: "No me caso, señores"

Este miércoles, la revista Lecturas afirmaba en exclusiva que la pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres estaba a punto de pasar por el altar.

Según el medio, la actriz y el exfutbolista habían dado la noticia a sus familiares y querían llevarlo todo con total discreción. Pero, un día después, la 'influencere' ha salido a paso de los rumores con una respuesta clara y contundente. No, no hay ni boda ni ahora ni en un futuro, de momento.

Paula, ¿te casas?

No sé de dónde ha salido esa gilipollez

Nos ha sorprendido a todos que te cases el año que viene con Miguel Torres

Pregúntaselo a quien se lo haya a inventado. Dile que dónde y cuándo.

Entonces, de momento nada, ¿no?

Lo que hay que aguantar, madre mía, que una se levante por la mañana tranquila y que a un tonto le haya dado por inventarse eso. Tener que comerme esto sin comerlo ni beberlo, tiene narices.

Pero, ¿es cierto?

¿Tú qué crees? Vete a preguntárselo a quien lo ha publicado.

¿No hay planes de boda?

No me caso, señores, no me caso.