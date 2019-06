Albert Rivera y Malú, cita con la suegra

Albert Rivera y Malú van en serio. Y la prueba es que la pareja ya visita junta a la madre de la cantante. Que el líder de Ciudadanos quede con su (posible futura) suegra tras medio año de noviazgo dice mucho. "Hola" lo cuenta esta semana con unas fotos exclusivas de la pareja más buscada de España por los alrededores de donde viven, en Pozuelo (Madrid). Como Malú sigue lesionada, Rivera la recogió en coche a las puertas de casa. Hay documento gráfico del viaje juntos en el vehículo, que llegan después de las del centro comercial en las que ella acaricia la cara de él mientras eligen maquillaje (para él). Ese día que fueron pillados por "Hola", artista y político también se fueron a cenar.

De bautizo se fue Sara Carbonero, muy estilosa y recuperada tras su paso por el quirófano. Fue madrina del hijo de Isabel Jiménez, su compañera de profesión y amiga. Vuelve Isabel Preysler, quien llevaba tiempo sin asaltar la portada de "Hola". En este aperitivo preveraniego, habla de Tamara, quien preocupa a todo el mundo menos a su madre por no encontrar novio. Además, da cuenta de los cambios en su vida.

España está con el corazón y la vista divididos. Un ojo mira a Pozuelo, para seguir las andanzas de Malú y Albert, a los que ya tardan en encontrar un nombre al estilo Carbonillas o Brangelina. El otro mira más allá del charco, a Honduras, donde Isabel Pantoja sigue haciendo de las suyas y se ha convertido en las mandamás de "Supervivientes". Así lo cuenta "Lecturas", que asegura que la cantante ha puesto al límite al equipo del programa con sus exigencias y que no la soportan. La foto del maquillaje de Rivera también salta a la portada, donde hacen hueco a la bonita boda en Menorca de Candela, la hija de Joan Manuel Serrat, con Daniel Muriel, y al cumpleaños de Mila Ximénez, a la que ha visitado su hija Alba para celebrarlo juntas.



Triste noticia en la familia de los Jurado: Amador Mohedano, hermano de la malograda Rocío Jurado, tiene cáncer. Así lo recoge "Semana", que explica que es el mismo que padeció la cantante. Isabel Pantoja se cuela también en portada con sus confesiones más íntimas en la isla. Sara Carbonero también es protagonista por su aparición en la bautizo. Y, cómo no, la foto del maquillaje de artista y político no falta.

"Juré a Paquirri que me moriría siendo su viuda". Es la frase de Pantoja que abre la portada en "Diez Minutos". La revista ha pillado a Froilán y su ex, Mar, discutiendo en una terraza. También dan cuenta de que Sara Carbonero ha visitado de nuevo al médico y que Carlos Sobera no descarta ir a "Supervivientes". Eso sí, la Pantoja tendrá a buen seguro la última palabra.