Pol Badía, sobre sus imágenes con Fernando Tejero: "Me siento utilizado"

Mucho se ha hablado de las imágenes tan polémicas de esta semana entre Pol Badía y el actor Fernando Tejero. El exconcursante de 'Gran Hermano', que tiene una relación sentimental con el Maestro Joao ha concedido una entrevista para Outdoor y ha confesado todo tipo de detalles de cómo es su relación con el exconcursante de 'Supervivientes 2018' y cómo se conocieron. Sin duda, la entrevista ha dejado con la boca abierta a todo aquel que la ha leído y además, nos permite entender un poquito más la historia tan truculenta que tienen estos dos personajes públicos.

"Me siento utilizado, estoy descubriendo que esto esconde cosas que tengo que aclarar, pero en estos momentos lo único que me importa es recuperar mi relación con Joao" ha confesado Pol. Parece que las imágenes con el actor no son lo que parece, y aunque no haya explicado en profundidad qué es lo que pasó para que les pillaran juntos en la playa, no ha faltado el respeto a su novio. Además, asegura que: "Nada de lo que siento por Maestro Joao ha cambiado. Ha ocurrido algo que estamos hablando y que tenemos que hablar, pero mis sentimientos no han cambiado".

"A mí, de la imagen lo único que me preocupa es lo que le preocupe a Joao. Estoy centrado en eso y no puedo decir más. Me siento utilizado por los acontecimientos porque las cosas no son como parecen y vuelvo a repetir que lo que me interesa es solucionar las cosas con Joao y hablar con él. En estos momentos no me interesa nada más. Ni mi imagen, ni la de Tejero ni la de nadie, solo la de Joao". Parece que el exconcursante de Gran Hermano está bastante dolido con todo lo que ha ocurrido, él no pensaba nunca que algo así tendría esta repercusión y mucho menos que se formara la polémica que ha tenido.

En cuanto a sus inicios con el Maestro Joao ha cómo se conocieron: "Cuando quedé con él, jamás pensé que llegaríamos al punto en el que estamos ahora. Yo quería quedar con él, pero sin ninguna intención, de verdad. Es como si ahora veo 'GH DÚO', veo a un concursante que me hace gracia y me hace ilusión conocerlo* eso fue lo que me pasó con Joao. Quedamos, vimos que había 'feeling', que había química, que teníamos un humor muy parecido y tal...".

"Me da igual lo que piense la gente. A día de hoy es muy difícil encontrar la felicidad con alguien. Hay muchas parejas que no se quieren, que están por estabilidad, por rutina, como quieras llamarlo. Yo he encontrado la felicidad con él. Me saca 30 años y me da la estabilidad y la madurez que no me puede dar alguien de mi edad". No ha supuesto una brecha en su familia porque asegura que: "Mi familia quiere mi felicidad y si mi felicidad se encuentra con él, lo aceptan. Claro que saben que estoy con él".

No se ha querido mojar mucho cuando le han preguntado por su orientación sexual, y es que parece que su mentalidad ha cambiado completamente y no quiere etiquetas: "Me considero un moderno. Yo toda la vida he estado con chicas, pero ahora estoy con un hombre. A mí me gustan las personas. Si veo la felicidad en una persona, me da igual que sea chico o chica. Las etiquetas son algo del pasado".