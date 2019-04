La reacción de Paula Echevarría a las románticas fotos de Bustamante y Yana Olina

Paula Echevarría ha lanzado su propia marca de maquillaje y fragancias. Durante la presentación de los productos, la actriz tuvo que enfrentarse a las preguntas de los periodistas sobre la confirmación de la relación de su ex David Bustamante y Yana Olina.



"No soy nadie para opinar sobre esa relación, de verdad. Igual que no consideraría que él tuviera que opinar sobre la mía. Es una cosa que los dos hemos formado parte de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida pero a partir de ahí, lo que él tenga o lo que yo tenga... sabes yo creo que lo que más nos importa, y voy a hablar por él también, porque creo que es lo más importante, es que la persona que tenemos en común esté de acuerdo con cualquiera de esas relaciones y lo demás, que seamos felices y comamos perdices", aseguró la asturiana.





Por su parte Paula,. Las obras de su nueva casa ya están a punto de acabar. "Es la casa que siempre he querido, desde hace muchos años me rondaba la cabeza hacer una casa así y sobre todo he hecho una casa muy cómoda para mí, lo que yo necesito. También después de muchos años viviendo en una casa así grande con una parcela y tal te das cuenta de lo que necesitas y sobre todo de lo que no necesitas. Entonces vas a lo más funcional. Una casa acogedora, bonita pero que sea cómoda de vivir", comentó la también 'influencer'Antes de mudarse,: "Estuve la primera parte de la semana en Marbella y la segunda en mi pueblo que voy todos los años a ver las procesiones con mi familia que tenía muchas ganas de verles porque hacía que no iba a Asturias desde diciembre, Navidad".