La reacción de Belén Esteban al enterarse que la casa de Toño Sanchís se subasta

La guerra entre Toño Sanchís y Belén Esteban parece no tener fin y después de un largo tiempo con los frentes muy calmados, la polémica vuelve a primera línea tras hacerse público en el BOE que la casa del ex representante ha salido a subasta para pagar el dinero que le debe a la 'princesa del pueblo'.

Antonio Rossi ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa' los detalles de la subasta, desvelando que Belén Esteban tiene prioridad a la hora de hacer la puja, la cual comenzará en una cantidad de 266,815 euros, la cantidad que el representante todavía debe al banco por su hipoteca. Pero no solo tiene prioridad y no tendría que pegar deposito, sino que también señala el periodista la intención de Belén Esteban de quedarse con la finca.

La página de subastas del BOE no ha podido indicar la tasación porque Toño no ha dejado entrar a las tasadores, constando que no se puede entrar en el domicilio, aunque se conoce que estaría valorada en 625.098 euros. La subasta se abre este viernes durante 20 días, mientras el depósito al día siguiente, depositando previamente un 5% del valor de salida para acceder a la salida, lo que corresponde a 13.340 euros.