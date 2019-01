Paula Echevarría celebra el cumpleaños de Miguel Torres por todo lo alto

Aunque Paula Echevarría ha tardado en presumir de su relación, parece que la veda está abierta para la protagonista de 'Los Nuestros'. La actriz ha querido felicitar a su novio públicamente con una tierna imagen en su perfil de Instagram.



Sonrientes y de lo más acaramelados, Paula y Miguel Torres posan en este selfie de la actriz que ha acompañado con el siguiente texto: "Como dice la canción... 'si no existieras, yo te inventaría...' Feliz cumpleaños AMOR". Una declaración de amor que llega para celebrar el 33 cumpleaños de su pareja.





Una fiesta de lo más especial en la que también pudimos ver a grandes amigos de Paula como- directora creativa de Dolores Promesas- y Elena Hernández de Just Be Comunicación.Un texto de lo más amoroso que se suma al que l: "Gracias por buscarme... por querer que confiara en ti... por querer demostrarme que valía la pena... por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, asir en mayúsculas, por sumar, siempre... por ser amigo, pareja, amante,... enfermero, cocinero y lo que haga falta... por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor... Estoy TAN orgullosa de ti mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas... después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida! FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! Te adoro!!!".