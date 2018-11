David Bisbal, a la prensa: "Habéis engañado a mi madre"

David Bisbal acudió este lunes a la gala 'People in Red', organizada por la Fundación Lucha Contra el Sida.

En este acto, el almeriense no pudo ocultar su felicidad por su próxima paternidad. A pesar del buen momento personal que vive el cantante, las polémicas con Elena Tablada, su expareja y madre de su hija Ella, hicieron que Bisbal mostrase su enfado con la prensa. En concreto, David Bisbal arremetió contra los periodistas por haber utilizado a su madre para obtener información sobre su vida privada.

"Sabéis que yo de mis asuntos personales no hablo, pero tengo que decir una cosa muy importante", sentenció. "Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien", explicó Bisbal. "Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto", añadió el artista, visiblemente enojado. "Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música. Mi madre se merece un respeto, ha recibido más de cien llamadas perdidas y habéis conseguido lo que sabéis que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones", sentenció.