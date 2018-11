Bisbal explota: "Habéis engañado a mi madre"

La 'Fundación Lucha Contra el Sida' ha organizado la gala 'People in Red' en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Barcelona. Con Jesús Vázquez como nuevo embajador de la gala tras el trabajo de Miguel Bosé durante muchos años, fueron muchos los rostros conocidos que se dieron cita en la gala para aportar su granito de arena por una buena causa.

Entre ellos pudimos ver a un David Bisbal muy enfadado por las declaraciones de su madre en 'Sálvame'. María Ferré no dudó en defender a su hijo y responder a los ataques de Elena Tablada: "¡Qué lástima de mi hijo, madre mía! Con lo bueno que es y no lo dejan tranquilo".

¿Todo bien?

Muy bien, muy contento de estar aquí, imaginaros, desde que me llamaron para colaborar con todos los amigos de la Fundación del SIDA, un placer colaborar, poniendo mi granito de arena con la música. Ya llevo participando varios años seguidos con Elton John en su Fundación y me encanta, tengo que decir que me fascina como en todo este tiempo trabajando han encontrado un remedio para acabar con el SIDA y cómo no se ponen límites y quieren ir más allá. Poner mi granito de arena siempre es un placer.

Es lo mejor de ser famoso, ayudar ...

Sí, creo que sí. Desde el primer momento que uno se da cuenta de que ayudando a los demás también todos tus seguidores tratan de imitarte o aportar su granito de arena, es fascinante. Me da muchísima alegría, no solamente ver a jóvenes artistas como Amaia o Alfred, Ana que también vienen con muchísima ilusión a participar y a poner su granito de arena con tantísimos seguidores que tienen.

Felicitarte por tu paternidad, nos alegramos mucho

Imagínate, estamos en la casa felices, súper contentos porque es una noticia maravillosa. Para mí un placer compartirlo con vosotros.

Un niño

Un niño, imagínate, pues la parejita, fantástico.

La canción de Perdón que lo está petando ahora va sobre un chico que le pide perdón a su ex, ¿Te has inspirado en algo?

No, creo que las canciones son como las películas, a veces tienes que hacer de un actor y bueno, es una cosa que al final todo el mundo se ve reflejado. La verdad es que lo pasamos muy bien, sobre todo en Marbella grabando el videoclip, que fue en agosto con Greeicy que se dio un viaje tremendo de México a Andalucía para grabar el tema, la gente muy contenta con nosotros, participando en la canción y ahora lo cantaré aquí en directo.

Lamentablemente hoy también eres noticia porque tu madre ha hecho unas declaraciones...

Mira, sabéis que yo de mis asuntos personales no hablo pero tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Lo entendéis? Mi madre se merece un respeto, ha recibido más de 100 llamadas perdidas y habéis conseguido lo que sabéis que no vais a conseguir de mí que es dar unas declaraciones. No es mi trabajo, yo no voy a ganar dinero en este sentido, se merece un respeto, nada más.