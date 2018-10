Aless Lequio anima "a todos los luchadores" que pasan por lo mismo que él

Hace tan solo tres semanas, Aless Lequio regresó a Madrid después de pasar unos meses difíciles en el Memorial Sloan Kattering Cancer Center de Nueva York. Durante ese periodo de tiempo, el joven estuvo arropado en todo momento por su madre, Ana Obregón, y su padre, Alessandro Lequio.



A los pocos días de su vuelta, Aless retomó sus compromisos profesionales y este mismo miércoles ha reaparecido ante los medios tras su vuelta a España con motivo del décimo aniversario de Miss Shushi, cliente de Polar Marketing, agencia que dirige el joven Lequio.



La cadena de comida japonesa lo quiso celebrar por todo lo alto en cada uno de sus restaurantes de la capital madrileña. El hijo de la bióloga se ha convertido en el centro de todas las miradas y no ha dudado en posar con la mejor de las sonrisas. Sin alguna duda, el empresario ha demostrado tener una fortaleza de hierro y ha lucido para la ocasión un jersey de cuello cisne azabache a juego con su blazer, unos vaqueros y una gorra de color vino tinto.



El joven, tímidamente, quiso agradecer a toda la prensa por el cariño que ha recibido durante los pasados meses y ha mandado mucha fuerza a todas esas personas que están pasando por el mismo bache que él: "Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y nada... ánimo a todos los luchadores. Gracias de corazón".



Después del acto, el empresario compartió una imagen en su cuenta de Instagram excusándose de no haber sido más extenso en las palabras pronunciadas anteriormente y recalcó de nuevo el apoyo que ha recibido durante los últimos siete meses: "Miles y miles y más miles de gracias a todos los que han venido hoy al décimo aniversario de @misssushioficial . Me hubiera gustado hablar más con el equipo de medios tan maravilloso que ha asistido, pero todavía no es el momento. Os veo a todos en el evento solidario que estoy organizando con la fundación #CAICO. Ánimo a todos los luchadores/as #BeStrong".