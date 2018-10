Meghan Markle y el príncipe Enrique esperan su primer hijo

La duquesa de Sussex, Meghan, está embarazada de su primer bebé, que nacerá en la primavera de 2019, según informó hoy el palacio de Kensington. "Sus Altezas Reales el duque y la duquesa de Sussex están complacidos de anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019", reza el comunicado del palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique y su mujer. Los duques, añade la nota, "aprecian todo el apoyo que han recibido de la gente en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantado de poder compartir esta feliz noticia con la gente".





Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk