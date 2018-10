Eugenia de York publica las fotos oficiales de su boda

La princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, y su marido, Jack Brooksbank, divulgaron hoy cuatro fotos oficiales de su boda, celebrada en viernes en el castillo de Windsor ante más de 800 invitados.



Entre las instantáneas, a cargo del fotógrafo de moda británico Alex Bramall, hay dos tomadas dentro del castillo y fortaleza de Windsor, a las afueras de Londres, al término de la ceremonia religiosa oficiada por el reverendo David Conner.



En una de ellas los novios están con sus respectivas familias y los únicos que aparecen sentados son la reina Isabel II, de 92 años, y su marido, el duque de Edimburgo, de 97.





Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured in the White Drawing Room, Windsor Castle with the Bridal Party. pic.twitter.com/d7R0t5DHyq — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 13 de octubre de 2018

Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured in the White Drawing Room, Windsor Castle with the Bridesmaids and Page Boys. pic.twitter.com/8w8rBrkixn — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 13 de octubre de 2018

Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured at Royal Lodge, Windsor ahead of the private dinner, following their Wedding. pic.twitter.com/xhSA0XWkJW — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 13 de octubre de 2018

Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured in the Scottish State Coach as they return to Windsor Castle following the Carriage Procession. pic.twitter.com/qOWh1S0eok — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 13 de octubre de 2018

En la otra tomada dentro del castillo están Eugenia de York y Jack Brooksbank con los niños que hicieron de pajes, entre ellos los hijos mayores de los duques de Cambridge,En otra instantánea aparecen los novios llegando a una fiesta celebrada la noche del día de la boda y se ve a la princesa Eugenia con un vestido largo de seda en rosa polvo del diseñadorEn una cuarta foto, en blanco y negro, aparecen los noviosque los llevó por el centro del pueblo de Windsor después de celebrada la ceremonia.La princesa Eugenia llevó un vestido blanco de la marca de diseño Peter Pilotto y Christopher De Vos, que acompañó con unos pendientes de diamantes y esmeraldas, regalo del novio, y una tiara Greville Kokoshnik, que lucía también esas piedras preciosas y que fue cedida especialmente para la boda por su abuela.El vestido, de estilo casi medieval, tenía escote por delante y por atrás, detalle especialmente solicitado por la princesa Eugenia para mostrar la cicatriz que tiene en la espalda de la cirugía a la que fue sometida cuando tenía 12 años para corregir su escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral.