Hallan muerto al modelo y artista 'Zombie Boy'

El modelo y artista Rick Genest, conocido en el mundillo como 'Zombie Boy', ha sido encontrado muerto este viernes en su domicilio de Montreal, Canadá. Según las informaciones que ha dado el medio iHeartRadio Canadá, el joven, de 32 años, se habría quitado la vida, ya que sufría problemas mentales.



"Icono de la escena artística y el mundo de la moda, este innovador, contra la corriente de la cultura popular, encandiló a todos los corazones", escribieron en un comunicado en Facebook desde su agencia, Dulcedo Management. "'Zombie boy' fue amado por todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo (...) Gracias ZB por todos los hermosos momentos en tu compañía y por tu radiante sonrisa", concluyen. Más tarde la agencia explicó que Genest "no era drogadicto, y estaba sobrio en el momento de su muerte".



Genest fue descubierto por el estilista Nicola Formichetti en el año 2010, que le metió en el mundo de la moda. Aunque fue en 2011 cuando su imagen dio la vuelta al mundo gracias a la cantante Lady Gaga y el vídeo de su canción 'Born this way'.







La cantante estadounidense ha sido una de las primeras de lanzar un mensaje de adiós en sus redes sociales. "El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, poner la salud mental en primer plano y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o a una familia hoy mismo. Debemos salvarnos unos a otros", ha escrito.







The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can´t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB