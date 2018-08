La sorprendente nueva afición de David Beckham

David Beckham ha sorprendido al mundo entero con una publicación de lo más divertida en la que el futbolista posa como un auténtico peluquero profesional mientras le corta la melena a su pequeña de siete años, Harper Beckham.



La única hija de David y Victoria Beckham lucía una larguísima melena ya que nunca se había cortado el pelo desde que nació pero hace tan solo dos días la pequeña ha decidido cortar por lo sano y ponerse en manos del mejor peluquero.



En la entrañable imagen que ha compartido Beckam, Harper espera sonriente con una capa profesional de peluquería a que su padre acabe con esa larga melena que ha mantenido durante tantos años mientras que él, con las tijeras en la mano, pone una cara triste y es que aunque su mujer siempre insistía en cortarle el pelo a la menor de sus cuatro hijos, a David le encanta el pelo de su "princesa". "Alguien está feliz y alguien no está muy feliz pero no creo que sea posible que esta pequeña esté más hermosa", comentaba David.



Con el éxito y el alcance que ha logrado la fotografía no dudamos en que David Beckam tendrá ya una larga lista de clientes dispuestos a dejar su pelo en manos del futbolista y es que esta imagen ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido más de dos millones de likes.





El ex jugador delestá hecho todo un padrazo y disfruta siempre que puede de la compañía de sus hijos, y en especial, de la niña de sus hojos, Harper, que cumplió años el 10 de julio y está en una edad fenomenal para pasárselo en grande con sus padres.