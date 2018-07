Así será la nueva vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El Real Madrid ya ha hecho oficial la salida de Cristiano Ronaldo. Tras nueve años dedicados al equipo blanco, Cristiano ha fichado por la Juventus de Turín y después de semanas de rumores y negociaciones que auguraban el fin de Cristiano en nuestro país, finalmente hemos conocido que Cristiano abandonará España para comenzar la próxima temporada una nueva etapa con la Juventus.



Aunque, de momento, Cristiano está disfrutando de las vacaciones junto a su familia y amigos, lo cierto es que no tardará en volver a España y es que el delantero abandonará su residencia en la capital madrileña para trasladarse a Turín junto a su novia Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, ciudad en la que estrenará con su nuevo equipo cuando comience la temporada.



Por su parte Georgina continuará desde Italia su carrera como modelo, y es que a la argentina le llueven los contratos y viaja constantemente de una ciudad a otra, por lo que esta mudanza no le supondrá ningún problema a nivel laboral.



No cabe duda de que Cristiano Ronaldo ya ha olvidado la salida de Portugal del Mundial de fútbol, y es que solo está preocupado en disfrutar de su gente en Costa Navarino. Tanto Cristiano como Georgina han querido compartir con todos sus seguidores lo bien que lo están pasando en sus vacaciones y es que ambos han subido varias fotos en las que les vemos disfrutando de un paseo en barco junto al pequeño Cristiano Junior, demostrándonos una vez más la buena relación que tiene la novia de Cristiano con los hijos de este.





Lo más seguro es que igual que hizo en Madrid, Cristiano se instale en una de las zonas más caras de la ciudad, donde pueda seguir disfrutando de una vida de lujo y cuente con un alto nivel de seguridad a su alrededor. Georgina por su lado estará más cerca de la ciudad de la moda, pudiendo así seguir cumpliendo su sueño de trabajar como modelo.