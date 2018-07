Rocío Carrasco rompe a llorar al recordar a su madre

Rocío Carrasco no pudo evitar emocionarse en una tarde llena de sentimientos. La hija de Rocío Jurado recogió un premio que homenajeaba a su madre por todo el apoyo al colectivo gay que dio en vida.

Un momento de lo más especial en el que la hija de la cantante no podía evitar derramar alguna que otra lágrima. Y es que como ella misma nos confesaba se había sentido muy emocionada: "Me he sentido como os he dicho muy emocionada, el vídeo ha sido maravilloso he llorado como una niña chica, muy emocionada, me voy a parecer a Lina Morgan, emocionada y agradecida".

Además, Rociíto solo tenía palabras de agradecimiento: "He llorado me ha parecido precioso. La gente maravillosa, no se puede ser más maravilloso de verdad", y explicó cómo hubiera vivido su madre recoger este premio: "Es un premio que sé que a ella le hubiese encantado porque ella amaba, respetaba y admiraba al colectivo. Y a mí me apasiona igualmente. Ella estaría orgullosísima".

Aún así, a esta tarde tan emotiva se sumaba la tristeza por la noticia que Terelu había dado horas antes. Y es que la nueva batalla contra el cáncer de la hija de María Teresa Campos ha tocado a Rocío, pues ella tiene una relación de hermanas con las Campos: "Yo lo que tenga que decirle a mi hermana se lo digo a ella".