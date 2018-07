Cayetana Rivera suspende selectividad por segunda vez

Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, ha vuelto a suspender las pruebas de acceso a la universidad tras fallar el año pasado y quedarse a las puertas de estudiar una carrera de finanzas.

La primera vez que no consiguió superar este examen, su madre Eugenia Martínez de Irujo decidió que su hija no iba a tomarse un año sabático si no que además de volver a prepararse los exámenes de selectividad tendría que trabajar.

Por lo que la nieta de la Duquesa de Alba compaginó sus estudios con un trabajo como becaria en la empresa discográfica Pep's Records, propiedad de Pepe Barroso.

Parece que todo esto ha sido en vano, pues Cayetana no ha podido superar de nuevo la prueba de acceso a la universidad y su sueño de estudiar una carrera económica continúa en el aire.

La joven entró el pasado octubre en la mayoría de edad. La fiesta que iba a dar por todo lo alto quedó aplazada hasta septiembre de 2018, cuando supuestamente Tana ya estaría en época universitaria.

Pese a estar prácticamente organizada la celebración en la finca de La Pizana, propiedad de Eugenia, el último bache de la hija del diestro puede aplazar de nuevo la fiesta.