El mensaje de Edurne a De Gea que causa indignación

Después de la eliminación de España en el Mundial el pasado domingo, los ánimos de la afición estaban por los suelos. Las críticas no tardaron en llegar. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido blanco de ellas. También el seleccionador, Fernando Hierro. Entre los jugadores, uno de los que ha recibido más 'palos' ha sido el portero de la selección, David de Gea. Y quien los está recibiendo ahora es también su pareja, la cantante Edurne.



Minutos antes del inicio del partido contra Rusia, la novia del portero publicó un vídeo acompañado de un tweet para intentar animar a su pareja, pero tras consumarse la eliminación de la Roja, su mensaje ha tenido el efecto contrario en las redes. "Desde Rusia grito: '¡Vamos España!' De Gea the best" a lo que tras el encuentro aparecieron comentarios como "Ya te podías haber llevado a tu novio de vacaciones, que cosa más mala", entre otros.





Un maniquí del Bershka habría parado el mismo número de penaltis que paró De Gea. — ?rezno (@Arezno) 1 de julio de 2018

No se si ha sido peor tu actuación en Eurovision o su mundial. — Dani (@D4lray3s) 1 de julio de 2018

Dile a tu novio que los balones hay que pararlos. Que si entran nos marcan. — Miiry?? (@mmcagz) 1 de julio de 2018

De Gea haciendo lo que ha podido... pic.twitter.com/hcrPrN1zsa — Jose Luis (@neffiwan) 2 de julio de 2018