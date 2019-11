Rita Ora. Sexual, no sexy

Si tuviéramos que juzgarla por su constante sonrisa concluiríamos que la trayectoria de Rita Ora (Pristina, 1990) ha sido un camino de rosas. En cambio, si tiramos de hemeroteca, pasaríamos a pensar que esa sonrisa ha sido su mejor armadura en los peores momentos. La artista lanzó su primer disco, Ora, en 2012, y tardó seis años en poder publicar Phoenix (2018). Cómo se las ingenió para no desaparecer del mapa mientras batallaba por su libertad con su antigua discográfica es un caso de estudio. Cómo se las ha arreglado para ser la británica que más veces (13) ha colocado sus canciones en el Top 10 de Reino Unido con solo dos trabajos en el mercado, también. La cuestión es que, decidida a no caer en el olvido, participó en la saga Cincuenta Sombras y en las ediciones estadounidenses de The Voice, The X Factor y America's Next Top Model.