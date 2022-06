Uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en ninguna casa es, sin duda, el microondas. Empleado para calentar o preparar comida rápidamente, lo cierto es que es un electrodoméstico indispensable para mucha gente. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el microondas ofrece muchas más posibilidades más allá de las típicas. Te presentamos los cinco usos que no sabías que tenía el microondas.

Los usos secretos del microondas Estos son cinco utilidades que también tiene el microondas. Desinfectar esponjas Las esponjas que utilizamos para limpiar la cocina, a menudo se llenan de suciedad, por lo que no solo toca limpiarlas de manera superficial, también acabar con las bacterias que pueden haber quedado. Para ello, echa primero una buena cantidad de vinagre blanco en un recipiente que puedas meter en el microondas, como vaso o plato. junto a la esponja. Después, calienta a temperatura alta durante un minuto y habrás conseguido desinfectar la esponja. ¡No te compliques más! Así debes limpiar tus zapatos de ante para acabar con las manchas Más jugo Este es un truco relativamente popular, y es que, si calientas durante 20 segundos el limón o la naranja en el microondas, conseguirás que la cáscara se ablande un poco y sea más fácil conseguir el jugo. Subir la levadura A temperatura ambiente, la levadura puede tardar en subir hasta una hora pero, simplemente hay que poner un bol con un cuarto de litro de agua y otro con la levadura y tapado con papel de film. Después, se meten ambas cosas en el microondas y se calienta durante tres minutos a potencia baja . Tras esto, deja reposar durante otros tres minutos dentro del microondas, calienta de nuevo el mismo tipo y que termine reposando seis minutos. Cómo limpiar monedas antiguas de forma rápida y sencilla Despegar sellos Si tienes ese sello o etiqueta que no puedes quitar del recipiente, puedes meterlo en el microondas durante 20 segundos y lograrás separarlo fácilmente. Solo así limpiarás correctamente tu vitrocerámica Cortar cebolla sin llorar Si eres de los que llora cuando toca cortar cebolla o no soporta esta tarea, puedes cortarla por ambos lados y meterla en el microondas durante medio minuto. Con esto, eliminarás los compuestos de azufre que hacen que llores.