Vuelven los mosquitos y con ellos el clásico problema de querer dormir con la ventana abierta para no pasar calor, o hacerlo con la ventana cerrada para que no entren los mosquitos. Y es que, durante el verano y las altas temperaturas proliferan estos insectos que, si bien no causan grandes problemas, si dejan molestas picaduras y alguna reacción alérgica indeseada. Para evitar esto, te mostramos la planta antimosquitos para acabar con ellos en casa.

La planta antimosquitos que debes tener Y es que, hay dos tipos de plantas que acaban con los mosquitos en tu casa. Por un lado están las carnívoras, que los acaban matándolos, y por otro las que los alejan gracias al olor que desprenden. La que te mostramos a continuación pertenece al primer grupo y se pueden encontrar en grandes superficies como Ikea o Leroy Merlín. ¿Cómo actúa? Las plantas antimosquitos actúan de una forma tan simple como eficaz, ya que, gracias a los tonos brillantes y llamativos de sus flores, atraen a las moscas y los mosquitos. Una vez estos insectos se posan sobre sus hojas, estas se cierran y las plantas se los "comen". Tras esto, deben pasar unos días hasta que la hoja vuelva a abrirse y pueda "cazar" de nuevo. Hay que tener en cuenta que estas plantas necesitan estar bien cuidadas, ya que de lo contrario se marchitarán. Sus cuidados no se diferencian de los de otra planta normal, ya que únicamente necesitan recibir sol, aunque no en exceso, regarlas y tenerlas vigiladas. Te recomendamos la Dionaea muscipula o también llamada Venus atrapamoscas.