En estos tiempos en lo que todo ha subido de precio y la luz está más cara que nunca cuidamos hasta el más mínimo detalle a la hora de ahorrar dinero. Esto incluye tareas tan cotidianas como poner la lavadora. En este sentido, una buena forma de ahorrar es echar la cantidad de detergente justa y sin pasarse con el que lavar la ropa. Y es que, es muy frecuente que se termine echando de más o incluso de menos, por lo que aquí te traemos el truco para echar la cantidad de detergente exacto a la hora de lavar la ropa.

Problemas de no usar bien el detergente

Echar demasiado o muy poco detergente en tu lavadora no solo es malo para la ropa ya que esta no se limpiará correctamente o no se aprovechará todo el producto. También trae consigo problemas para el electrodoméstico y que en el largo plazo pueden ser muy perjudiciales.

Poner demasiado detergente hará que la ropa se ponga áspera, rígida y llena de almidón, además de que se quedarán restos blancos en las prendas, ya que durante el proceso se generará demasiada espuma.

En cuanto al aparato, una cantidad mayor de la necesaria puede originar problemas mecánicos puesto que el motor y la bomba se desgatarán en consecuencia de la cantidad de espuma que hará que tengan que trabajar de más, puesto que la espuma actúa como freno.

Calcular la dosis perfecta

Gracias a un vídeo de TikTok se de la cuenta @wirecutter, perteneciente a The New York Times, se ha descubierto el truco para saber la cantidad exacta de detergente que hay que echar en la lavadora en función de la colada que haya.

Según se señala, no hay que usar el vaso que viene en el envase como medidor, sino que se debe emplear una cuchara. Si se va a meter una colada de tres kilos y medio, lo que sería una carga ligera, hay que echar una cucharada. Si por el contrario se van a introducir 5,5 kilos de ropa con dos cucharadas será suficiente.

De esta forma no solo ahorrarás dinero, también cuidarás más tu lavadora.