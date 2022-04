Sin duda, uno de los electrodomésticos que más carga de trabajo nos quitan en nuestro día a día es el lavavajillas. Con él, no solo ahorramos agua, también nos despreocupamos de hacer una de las tareas más pesadas de la casa, como es lavar y fregar los platos. No obstante, si no tenemos en cuenta algunos detalles, los platos, vasos y/o cubiertos, terminan saliendo sucios. Para que no ocurra esto, te dejamos estos trucos para aprovechar al máximo tu lavavajillas.

Los trucos para aprovechar tu lavavajillas Estos son los cinco trucos con los que sacarle el máximo partido a tu lavavajillas. Pon bien la rejilla Todos los lavavajillas tienen unas bandejas, las cuales están pensadas y diseñadas para colocarse de una forma concreta. Si las pones sin orden y una encima de otra, la limpieza no sería efectiva. Ten en cuenta también que los objetos más grandes se ponen en la parte inferior y los pequeños en la superior. Revisa el filtro El filtro del lavavajillas, con el tiempo y el uso, tiende a ensuciarse y puede incluso obstruir el sumidero. Aunque no lo termine haciendo, lo mejor es revisarlo y limpiarlo con cierta frecuencia, prestando especial atención a la cal y grasa que se acumula en ellos. Elige bien el detergente y el programa Para que la limpieza sea la adecuada, es fundamental escoger bien el programa y el detergente en función de la cantidad de utensilios que vayas a meter y de la suciedad de los mismos. No solo quedarnos cortos será malo, también pasarnos. Seca a mano Si tu lavavajillas funciona como es debido, no debería ser necesario secarlo manualmente, ya que incluye el secado automático. No obstante, suelen quedar restos de agua y una vez termina el proceso, pero en ese caso no debemos tener pisa por retirar las piezas. No lo cargues en exceso Llenar el lavavajillas de cosas y, por ende, sobrecargarlo, es malo. Y es que, si ponemos más utensilios de los que es capaz de soportar, las cosas no quedarán del todo limpios.