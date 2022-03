Ya está aquí la primavera y con ella toca darle una vuelta a la decoración de tu casa y adaptarla a esta época del año en la que las lluvias y el frío comienzan a dar paso, poco a poco, al buen tiempo y al calor. Para hacer que la primavera esté presente en tu casa de la mejor forma posible, te dejamos estas cinco claves o consejos.

Que la primavera llegue a casa

Cinco trucos sencillos, y baratos, para trasladar la primavera hasta tu casa.

Las flores son clave

No se entiende la primavera sin las flores. Por eso, en tu casa no pueden faltar en esta época del año. No solo decoran, también aportan aroma, siempre que escojas las naturales. Si eres de los que prefiere no preocuparse por ellas puedes optar por las artificiales.

Que entre el sol

Llega la primavera y con ella llega su amada luz. Es por esto por lo que te recomendamos que aproveches al máximo la luz natural, abriendo las cortinas y evitando las telas opacas, encontrando el equilibrio entre cuidar la intimidad y aprovechar el sol.

¡Pinta!

Hay que aprovechar la luz natural al máximo, y ello incluye muchas veces cambiar el color de la pared de tu casa. Y es que, con una mayor luminosidad, por un lado se nota más la suciedad en las paredes, y por otro, es una buena opción que estas tengan colores más acordes a esta época del año y absorban el sol. Esto significa que, en la medida de lo posible, se opte por tonos claros y versátiles como el beige.

Cambia la ropa de cama

Esta subida de temperaturas también afecta a tu cama y los edredones y plumas vuelven al armario. Aprovecha esto para darle una vuelta de tuerca a la ropa de tu cama y opta por una colcha ligera. También puedes elegir accesorios de colores vivos, como puede ser unos cojines de color naranja o con estampados.

Aprovecha tu terraza

Los afortunados que tengan una terraza le puede sacar el máximo partido en primavera. Colocar muebles funcionales, sillas y sillones con cómodos cojines o incluso una hamaca para aprovechar los primeros rayos de sol del año hará que pase a ser la estancia más concurrida de la casa.

Pero también tienes opciones si en lugar de una terraza tu hogar está coronado con un pequeño balcón. Si tienes sitio para colocar una pequeña mesa y un par de sillas que se convertirán en el lugar ideal para desayunar, cenar o leer un buen libro.