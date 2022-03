Si tienes una terraza, por desgracia, lo más normal es que esta sea relativamente pequeña. Sin embargo, esto no impide que le puedas sacar el máximo partido y la puedas decorar aprovechando al máximo el espacio y que sea así un sitio más acogedor. Te dejamos las claves para decorar tu terraza pequeña.

Cómo decorar tu terraza pequeña

Estas son algunas claves para aprovechar al máximo la terraza si es pequeña.

Usa muebles de madera

La madera es el material ideal para decorar las terrazas, ya que es barata, resistente y cálida, además, en función del tipo de madera que selecciones, esta le da un toque vintage a la zona. Esto se puede implementar, no solo poniendo sillas o mesas de madera, la cual te recomendamos que sean plegables, también tablas o baldas que poner en la pared.

Usa plantas

Obviamente en una terraza no pueden faltar las plantas. Escogen las que prefieras y que mejor se adapten. Opta por las que aguanten bien al frío de la noche y a las altas temperaturas. Puedes colocarlas en estantes de diferentes alturas, donde situar las macetas. Otra variante son las estanterías con caída.

Usa tela

Otra gran opción para decorar tu terraza es poner telas para darle un toque acogedor. Las telas que puedes usar van desde alfombras a mantas, pasando por manteles y cojines, que además dan personalidad. No obstante, recuerda que no se pueden dejar a la intemperie y debes guardarlas todo los días. Si no quieres hacer esto, hay diferentes opciones de textiles aptos para quedarse outdoor.

Ilumina

Si hay un error frecuente a la hora de decorar una terraza es el hecho de no iluminarla. Obviamente durante el día no es necesario, pero a quién no le apetece tomarse algo o incluso cenar alguna vez en la terraza. Para ello, incorpora algunas lámparas, preferiblemente que funcionen con engería solar. Estas lámparas además de funcionales hacen de tu terraza un espacio más acogedor.