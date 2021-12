Uno de los electrodomésticos más caros es sin duda la lavadora, por lo que resulta fundamental cuidarla para no llevarnos un disgusto y tener que afrontar un gasto innecesario. Y es que, además, es un aparato que utilizamos con mucha frecuencia, por lo que, aquí te traemos los mejores trucos para cuidar y alargar la vida de tu lavadora.

Y es que, mantener la lavadora limpia es clave para proteger nuestra ropa, por lo que, cuidar la lavadora no solo alarga la vida del electrodoméstico, sino que tratará mejor tu ropa.

Haz un buen uso

Resulta fundamental conocer en profundidad cómo funciona nuestra lavadora para así sacarle el máximo partido. Para ello puedes consultar el manual de instrucciones (ya sea en físico o en papel), para así conocer todos los entresijos del aparato. Conocer qué programas usar en qué momento, cuáles son las cantidades correctas, etc.

También te recomendamos que la limpies una vez al mes, lo que incluye hacerlo en todos los compartimentos con productos que no sean muy agresivos. Lava el tambor con agua caliente y vacío.

No la cargues demasiado

Si tu principal preocupación es que la ropa no quede limpia o que la lavadora no se estropee, un sencillo truco es no cargarla con muchas prendas. También es importante llenar la lavadora con prendas de diferente tamaño y peso, para que así el balance no se resienta, lo que suele ocurrir cuando, por ejemplo, metemos el edredón.

Te sugerimos que dejes la puerta abierta para que pase el aire al interior para que se seque bien el tambor y no aparezcan bacterias ni hongos.

Comprobar que no haya fugas

Si te has dado cuenta de que tu lavadora hace cosas raras, que no lava las prendas de manera correcta, entre otros motivos, es probable que haya una fuga de agua. Además, suelen verse de manera muy sencilla porque dejan charcos de agua, más grandes o más pequeños, pero debes fijarte porque puede pasar desapercibida. Fíjate en las mangueras para ver si hay un mal ajuste que se pueda solventar de manera rápida, si no, tendrás que llamar al técnico.