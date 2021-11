La plancha es uno de los objetos de la casa que no se suele prestar atención a la hora de limpiarlo. No obstante, es un utensilio que suele acumular mucha suciedad. Además, si no se cuidan, las planchas suelen ir estropeándose, lo cual repercutirá directamente en nuestra ropa. El problema más frecuente que tienen es la acumulación de cal, óxido y suciedad, que hacen, no solo que se deteriore, si no que sea más difícil de planchar. Es por esto por lo que te mostramos algunos trucos o consejos para limpiar tu plancha de forma fácil y sencilla.

