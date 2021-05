A la hora de barrer hay cosas que a veces te cuestan más de lo que deberían. Por ejemplo es complicado eso de tener la escoba a punto y perfecta para su uso. No es raro que una vez que has concluido la limpieza de toda la casa te encuentres con que la escoba está llena de pelusas. Y por más que la sacudes por la ventana no hay manera de que quede como nueva. Pues tenemos la clave para que lo consigas: basta con que utilices un peine.

Una vez que acabes de barrer toda la casa durante el fin de semana que es cuando más tiempo libre hay dale la vuelta a la escoba y utiliza el peine para que se vaya todo el polvo que ha quedado atrapado. Recuerda que la limpieza de la casa y librarte del polvo no es sólo necesario para tener tu vivienda limpia. También es importante para que te libres de enfermedades respiratorias que se asocian, por ejemplo, a los ácaros.

