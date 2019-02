Método Marie Kondo: Las 'gurús' españolas dan sus trucos para ordenar la casa

El orden es una base fundamental para que nuestra casa se convierta en un hogar. La forma en la que distribuimos los muebles, colocamos los objetos y convivimos día a día con nuestro entorno influye en el equilibrio mental. La desorganización provoca estrés, genera cansancio y resta tiempo. La acción de ordenar y organizar la vivienda supone una inversión de tiempo y esfuerzo que repercute positivamente en nuestra salud.



La preocupación por mantener la casa en orden se ha disparado en los últimos tiempos. A consecuencia de ello, las profesionales del orden han visto cómo la demanda de sus servicios ha sufrido un gran incremento. Tanto es así, que muchas se lanzaron a redes sociales como Instagram, donde están tenido un gran éxito y acumulan una gran masa de seguidores. Sin duda, la número uno y gurú en este sector no es otra que la japonesa Marie Kondo, pero tras su estela han surgido otras figuras importantes españolas.



Algunas de estas profetas del orden nos aportan unos consejos para mantener el orden en nuestro hogar:



Simplifica para vivir mejor

Elige personas y no cosas

La regla de los 7 días siendo estrictos

Ordenar el estómago para organizar tu casa

Lo que no se ve, sí existe

Organiza por categorías

Sembrar el caos primero para lograr la tregua

El orden no es magia

es una organizadora profesional especializada en que el orden se mantenga en el tiempo realizando un esfuerzo mínimo. Uno de sus trucos para lograr esa organización tan apreciada es lapara gastar menos tiempo en gestionar menos cosas. Según Gallay, las cosas no sólo valen lo que pagas por ellas, luego tienes que mantenerlas, limpiarlas, gestionarlas, hacerles espacio, todo suma. O, en este caso,María Gallay hace hincapié en la importancia de nosotros mismos. Para recuperar esa relevancia aboga por"Fuera eso que te costó un dinero, pero no usas, fuera ese regalo de boda que te horroriza, fuera ese par de zapatos que te hace daño, aunque sea de marca. Fuera todos los "por si acaso", sin piedad", dice. Por ello, plantea tres preguntas como test:. Si el objeto no supera la prueba no se merece ocupar un lugar en tu hogar.Una de las grandes gurús del orden en España,, explica que son muchas las personas que le preguntan cuántas cosas deben tener de cada tipo. La respuesta, según reconoce, depende de muchos factores, aunque establece una norma para aquellos que quieran empezar.Siendo estrictos, Iglesias propone que lo único que tendría que haber en el armario de la ropa serían:(pantalones, faldas...),(camisas, camisetas, jerseys...) y(monos y vestidos o trajes de dos piezas).Con estas prendas considera quecubrir las necesidades manteniendo el "zen auténtico". Si las partes de arriba y las de abajo fueran combinables entre sí, habría 49 combinaciones posibles.Alicia Iglesias afirma que para empezar a ordenar tu hogar es una buena opción comenzar por el estómago. Explica que es importantepara ahorrar tiempo y no repetir a diario la frase de '¿qué como hoy?'. Esto resulta imprescindible para los que llevan el táper al trabajo, ahorrando así, tiempo, dinero y mejorando la alimentación.La periodista y organizadora profesionalrecomienda a los que se quieren iniciar en el orden de su casa empezar por las cosas que consideremos menos importantes, por ejemplo, el baño.De esta manera, será más sencillo tomar las decisiones y poder deshacernos de las cosas inservibles.y hacer que no existen. "El mantra para ordenar un vestidor o un armario es: lo que no se ve no existe", dice. Por ello, no recomienda colgar dos camisetas en una misma percha o poner dos filas de zapatos.La autora de 'Reorganizarte' defiende una organización en base a categorías. Es decir,en el mismo espacio. Así, se puede organizar por colores, por tipos de prendas por tipos de mangas... Además, si logramos que cada cosa tenga su lugar, ya no habrá necesidad de reorganizar nada.Para comenzar a organizar una habitación, un comedor, un despacho o la casa al completo, primero es necesario conocer qué es lo que tenemos. Es lo que aconseja la organizadora profesional y fundadora de Orden Studio,, que explica que para implantar el orden en el hogar es necesario crear primero un escenario caótico. Así, Gómez. "Ese caos da miedo porque es una sensación de pérdida de control", admite.Sin embargo, desde un escenario así es el mejor lugar desde el cual decidir qué es realmente útil y qué es prescindible. Si se logra acabar con los objetos inservibles se ahorrará tiempo y espacio. Una vez que tengamos todo fuera y a la vista es el momento deGómez tiene claro que mantener el orden en nuestro hogar no es magia ni nada que se le parezca. De hecho, considera que la organización es algo muy personal, por ello, Gómez trata de adaptar sus conocimientos a cada individuo que solicita su ayuda., defiende. Con esfuerzo y trabajo Adelaida Gómez considera que se puede llegar a lograr un entorno ordenado y una vida serena.