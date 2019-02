Carnavales 2019: Cómo hacer máscaras para niños

El Carnaval está a la vuelta de la esquina y en las casas en las que hay niños pequeños ya han empezado los preparativos para tener a punto los mejores disfraces. La moda de los productos 'Do it Yourself' pisa con fuerza con la llegada de los carnavales y, por eso, cada vez son más los padres que recurren a estas técnicas para preparar los disfraces de sus hijos.

Las máscaras de carnaval son una de las opciones más recurridos para los disfraces infantiles. A continuación, te proponemos una serie de materiales con los que conseguirás resultados impresionantes a la hora de preparar una máscara de carnaval para niños.



Platos de cartón



Hazte con un paquete de platos de cartón redondos. Utilizando la parte central de los mismos podrás dar forma a tus ideas. Estos productos son ideales, por ejemplo, para crear máscaras de animales. Simplemente tendrás que recortar ojos, nariz y boca con sus correspondientes aperturas y pintar la superficie con los colores característicos de cada animal.



Con fieltro



El fieltro es uno de los materiales estrella de los Carnavales. A la hora de preparar los disfraces este tipo de tela es de las más demandadas. Su consistencia es ideal, ya que aporta firmeza. Además es muy fácil trabajar con ella a la hora de recortarla o pegarle apliques.



Con cartulina



Las cartulinas de colores serán tus mejores aliados para crear tus máscaras de carnaval para niños. Ellos mismos podrán recortarlas, pegarlas y adornarlas para sus disfraces. Su manipulación es comodísima, por lo que podrás dar rienda suelta a tu imaginación.