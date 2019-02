Los 5 mejores regalos para San Valentín hechos a mano

San Valentín se acerca y, seguramente, estás buscando ideas para regalar a tu pareja. Una de las modas más punteras de los últimos años es apostar por el 'Do it Yourself'. Se trata de regalos hechos a mano, con los que conseguirás sorprender a tu pareja.

Si todavía dispones de tiempo y te apetece optar por las manualidades para preparar tu regalo para San Valentín, apúntate las siguientes ideas de regalos para hacer a mano.



Mensajes con lana

SHUTTERSTOCK

Los más manitas estarán familiarizados con la lana. Este material ofrece numerosas posibilidades en el mundo. San Valentín es una fecha ideal para demostrar tu destreza con la lana. Una idea perfecta para regalar en este día es forrar letras con lana.

Por ejemplo, puedes crear las iniciales de tu nombre y el de tu pareja o construir frases románticas.

Simplemente necesitarás cartulina para dar forma a las letras y después poder forrarlas con lana. Conseguirás un recuerdo para siempre y de lo más romántico.



Tazas con mensajes personalizados

SHUTTERSTOCK

Un cojín decorado

SHUTTERSTOCK

Una caja de fotos romántica

SHUTTERSTOCK

Un tarro repleto de cumplidos

SHUTTERSTOCK

En el mercado existen diversos tipos de tazas que puedes personalizar tú mismo. Echando un vistazo podrás encontrar tazas con pizarra, en las que escribir, o tazas sobre las que se puede escribir con rotuladores. Podrás decorarlas como quieras conHazte con un cojín simple de color liso y decóralo a tu manera para. Puedes pintarle con rotuladores para telas o, si la costura se te da bien, coserle pequeños corazones para hacerlo más original.Sorprende a tu pareja con vuestras mejores fotos en este día tan especial. Estehecho a mano apenas te costará dinero, ya que solo necesitarás una pequeña caja de madera, unas fotografías, cartulina y pegamento.Con un simple tarro de cristal y unos pedazos de papel puedes crear uno de los. Decora el tarro con algún detalle y mete en su interior papeles en los que escribirás mensajes dirigidos a tu pareja.