Tres hoteles en Murcia para vivir (sin agobios ni masificaciones) un septiembre de ensueño lejos de la rutina

Para muchos, septiembre es el auténtico final boss del año. Ese momento en el que se vuelve a la rutina, las maletas están a medio deshacer y quedan todavía un par de lavadoras pendientes. Las vacaciones ya se recuerdan con cariño desde la galería de fotos del móvil, y los correos electrónicos vuelven a resucitar para recordarte aquella reunión que agendaste para la vuelta.

Pero no todo va a ser malo. Septiembre se ha convertido para muchos en un auténtico apéndice del verano: bajan las temperaturas, se disuelven las masificaciones y el mes se transforma en una de las mejores ventanas del año para viajar.

Y si hay una ciudad que sabe sacarle partido a todo esto, esa es Murcia. Bien comunicada por AVE y con un casco histórico que se recorre a pie, la capital murciana ultima los preparativos para la Feria de Murcia 2026: pasacalles, campamentos medievales y desfiles con los que las distintas mesnadas y kábilas rememoran la fiesta de Moros y Cristianos, hasta desembocar en el gran desfile del 12 de septiembre, declarado Interés Turístico Internacional. La excusa perfecta para que la vuelta a la rutina sepa, este año, mucho mejor.

Gastrobar y Cycling Center para una experiencia completa: Allegro Murcia Azarbe

Oui Coffee Gastrobar en Allegro Murcia Azarbe. / Cedida

A solo 15 minutos andando del centro de la ciudad, el Allegro Murcia Azarbe se enmarca en un entorno pensado para el ocio y la diversión, con salas de conciertos y espacios donde la vida nocturna y el buen ambiente están garantizados. El sitio ideal para quienes buscan combinar las excursiones y visitas al casco histórico durante el día con planes animados al caer la tarde, sin renunciar a la comodidad de volver a un alojamiento tranquilo.

Sus instalaciones, renovadas en 2018, hablan solas: no hace falta mucho más que pasarse por el Oui Coffee Gastrobar, donde la gastronomía local se sirve con productos frescos y mimo, o por su centro de ciclismo, pensado para quien no concibe unas vacaciones sin su bici. Garaje propio y todo lo necesario para pequeñas reparaciones sobre la marcha.

Multiespacios disponibles para tus eventos en Occidental Murcia Agalia

Un espacio 4 estrellas con una cafetería especializada en tus bebidas y cócteles favoritos. / EDUARDO MCONDE

El Occidental Murcia Agalia es mucho más que "un hotel cerca del centro": aquí los eventos tienen protagonismo propio, con multiespacios listos para acoger desde una reunión de trabajo hasta una boda. Súmale que está pegado al Palacio de Deportes y bien conectado con el AVE, y tienes la combinación perfecta para quienes llegan de fuera y no quieren perder ni un minuto.

Renovado en abril de 2024, este hotel de Murcia se encuentra en su mejor momento. Sus 126 habitaciones, espaciosas y luminosas, son el sitio perfecto para recuperar fuerzas después de una jornada de reuniones, un evento o una vuelta por la ciudad. Y para quien no quiere saltarse el gimnasio ni de viaje, aquí hay uno totalmente equipado, sin necesidad de poner un pie fuera del complejo.

156 habitaciones a un paso de la Catedral, Barceló Murcia Siete Coronas

156 habitaciones para disfrutar de la cultura y vanguardia que ofrece la ciudad. / EDUARDO MCONDE

El Barceló Murcia Siete Coronas se asienta junto al Río Segura, en una de las zonas más verdes y tranquilas del centro de la ciudad. A sus puertas se suceden el Paseo Mota del Río Segura, el Jardín de Floridablanca y los jardines del Malecón, un entorno ideal para pasear, desconectar o simplemente disfrutar de las vistas. Y, sin embargo, el corazón monumental de Murcia está a solo un paseo: la Catedral, el Ayuntamiento y el Museo de Bellas Artes se encuentran a apenas cinco minutos a pie, lo que convierte al hotel en el punto de partida perfecto tanto para quien busca calma junto al río como para quien quiere recorrer la ciudad histórica sin depender del coche.

Renovado en octubre de 2023, el hotel combina hoy ese entorno privilegiado con instalaciones al día. Su restaurante Arrozante, el Bistró-Bar y esa mezcla de producto artesanal de la región con sabores internacionales dan más de una excusa para alargar la sobremesa y olvidarte del "huracán rutina" que da pistoletazo de salida este septiembre.