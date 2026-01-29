Vodafone lleva cobertura de voz y datos a 55 municipios de Galicia de la mano de la Xunta

La Xunta de Galicia, a través de la AMTEGA, y Vodafone España han presentado un proyecto pionero en Europa para ampliar la red de telefonía móvil en Galicia y dotar de cobertura e Internet a más de 210 núcleos rurales aislados, en los que residen más de 5.000 personas.

Durante una visita a una nueva torre de telefonía instalada en el municipio de Leiro, en la provincia de Ourense, el CEO de Vodafone España, José Miguel García, destacó que este despliegue, realizado junto a la Xunta, permite ofrecer por primera vez cobertura móvil y datos a núcleos rurales en condiciones similares a las de los entornos urbanos, tanto dentro como fuera de las viviendas.

La nueva infraestructura permite ya dar servicio a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá, mejorando su acceso a servicios digitales y facilitando nuevas oportunidades económicas y sociales para la zona.

Inversión millonaria y mejora de servicio en 55 municipios

El presidente autonómico subrayó la inversión de 10,6 millones de euros, destinada a la construcción de 68 torres de telecomunicaciones en 48 ayuntamientos, así como a la ejecución de las acometidas eléctricas necesarias para llevar el servicio a zonas sin cobertura.

Estas actuaciones permitirán mejorar la conectividad en 55 municipios gallegos y 210 núcleos rurales repartidos por las cuatro provincias de la comunidad.

Gracias a este despliegue, los usuarios podrán acceder a banda ancha móvil tanto dentro como fuera de sus viviendas, incluyendo carreteras y caminos de acceso. Además, podrán disfrutar de llamadas de mayor calidad mediante tecnología VoLTE, ya que el principal objetivo del proyecto es garantizar conectividad de voz en exteriores, algo inexistente hasta ahora en muchas zonas rurales.

Se estima que más de 32.000 personas, entre residentes y visitantes, podrán beneficiarse de estos servicios de última generación a través de la red de Vodafone, con descargas más rápidas, menor latencia y posibilidad de conectar más dispositivos simultáneamente sin pérdida de calidad.

La extensión de la red ha sido posible gracias a la colaboración entre la Xunta, la Fegamp y Vodafone España. En este proceso, los ayuntamientos cedieron terrenos e identificaron zonas con problemas de cobertura; la empresa pública Retegal habilitó las infraestructuras necesarias y Vodafone se encargó de dotar de servicio y equipamiento a la red.