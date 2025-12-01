Atención personalizada y más de 1.000 metros cuadrados: así es la nueva tienda del supermercado cooperativo Consum en la Región de Murcia

El mapa comercial de la Región de Murcia continúa expandiéndose a un ritmo intenso. A las recientes aperturas y adquisiciones de Hiperber, Mercadona y Primaprix se suma ahora la segunda inauguración de Consum en lo que va de año, tras la apertura de su tienda en Fortuna el pasado mes de enero y la de la avenida del Palmar, que llegaga a finales de 2024. La cooperativa valenciana refuerza así su presencia en el territorio con un formato que busca diferenciarse de las grandes cadenas del sector.

Un nuevo supermercado en la popular ‘calle 18’

La nueva tienda está situada en la calle Santiago Ramón y Cajal, número 61, conocida popularmente como la ‘calle 18’ de Cartagena. El establecimiento supera los 1.000 metros cuadrados, una superficie que permite integrar todas las secciones habituales del modelo Consum y facilitar una compra más cómoda para los usuarios.

Entre sus servicios destacan la atención personalizada en pescadería, carnicería y charcutería, así como la sección de fruta y verdura a granel, horno, perfumería, área de productos para mascotas y las marcas exclusivas de la cooperativa.

Un formato que mantiene el sello cooperativo

Este supermercado se suma a los tres Consum ya existentes en la ciudad (ubicados en la avenida Juan Carlos I, calle Montevideo y calle República Argentina) además de las dos franquicias Charter que la cooperativa tiene en Cartagena.

Con esta apertura Consum alcanza el sexto establecimiento en la localidad y continúa ampliando su red regional, que supera el medio centenar de tiendas entre supermercados Consum (32) y franquicias Charter (19).

A diferencia de otras compañías del secto, Consum mantiene un modelo cooperativo en el que los socios trabajadores y los socios clientes participan en la propiedad, la gestión y los beneficios, un sistema que la entidad reivindica como parte esencial de su identidad.

35 nuevas contrataciones en Cartagena

La apertura ha supuesto la incorporación de 35 personas procedentes tanto de Cartagena como de municipios cercanos. La cooperativa insiste en su apuesta por generar empleo de calidad y por favorecer que los trabajadores desempeñen su labor en un entorno próximo a su lugar de residencia.

Torreagüera será la próxima apertura en la Región

Consum prevé inaugurar a principios de diciembre un nuevo supermercado en la pedanía murciana de Torreagüera. Será la tercera y última apertura en la Región de Murcia durante 2025 y va a permitir a la cooperativa cumplir su previsión de alcanzar las 18 inauguraciones este año.

Hasta el momento se han puesto en marcha siete nuevas tiendas en la Comunitat Valenciana, seis en Cataluña, dos en Andalucía y otras dos en la Región de Murcia, concretamente en Caravaca y Cartagena.