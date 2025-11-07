La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches en busca de este objeto: no llevarlo puede acarrear multas de entre 601 y 3.005 euros

La Guardia Civil de Tráfico realiza controles frecuentes en carretera para verificar que los vehículos cumplen con las normas de circulación y seguridad. En estas inspecciones, los agentes pueden solicitar el permiso de conducción, el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de la ITV y la acreditación del seguro obligatorio. No llevar alguno de estos documentos puede derivar en una sanción, aunque la cuantía y la gravedad varían según el caso.

Durante los puentes de Todos los Santos y la Constitución, y especialmente de cara a la Navidad, el instituto armado intensifica los controles en carretera centrándose especialmente en las guanteras de los vehículos. Una medida que está generando polémica en los conductores por las elevadas multas que van desde los 601 y los 3.005 euros para las infracciones más graves detectadas en el vehículo.

Documentación obligatoria

Desde hace años, los agentes de tráfico tienen acceso digital al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), un registro estatal que permite comprobar en tiempo real si un coche cuenta con el seguro obligatorio. Esto significa que, en la práctica, ya no es necesario llevar físicamente el recibo o justificante del seguro en la guantera, puesto que la información puede consultarse de forma telemática.

No obstante, hay una diferencia importante entre no llevar el justificante y no tener seguro. Si el vehículo carece de cobertura, la sanción es muy grave: puede alcanzar los 1.500 euros e implicar la inmovilización inmediata del coche.

En el caso de otros documentos, como el permiso de circulación o el carné de conducir, la multa por no llevarlos físicamente sí se mantiene. No mostrar el carné o el permiso puede suponer una sanción leve de hasta 100 euros, aunque el conductor disponga de ellos en regla. No tenerlos en vigor, en cambio, conlleva sanciones más elevadas e incluso la inmovilización del vehículo.

Objetos prohibidos y baliza V16

El operativo, que ya se ha comenzado a notar en las carreteras, no solo se limita a la documentación del vehículo. Es más, la Guardia Civil está prestando especial atención a varios aspectos clave que pueden derivar en sanciones económicas de considerable magnitud.

Principalmente, la revisión se orienta a objetos preligrosos o prohibidos. La presencia de cualquier tipo de arma blanca, arma de fuego sin liecencia o debidamente custodiada u objetos que puedan considerarse peligrosos o contundentes pueden acarrear multas de más de 600 euros, según establece la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, a partir de enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe llevarse en un lugar accesible, preferentemente en la guantera, para poder utilizarse en caso de avería o accidente. No llevar este dispositivo obligatorio puede ser motivo de sanción.

Asimismo, La Guardia Civil ha advertido que esta campaña de control busca concienciar sobre la importancia de mantener la guantera libre de elementos que puedan distraer la atención o constituir un riesgo en caso de accidente. Además, recuerda que la DGT ya permite llevar la documentación en formato digital a través de su aplicación, aunque se recomienda la versión física para agilizar los controles.