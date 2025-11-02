Los centros comerciales se imponen frente a los locales a pie de calle a la hora de abrir nuevas tiendas

En España operan más de 575 centros comerciales, con nuevos conceptos adaptados a los hábitos actuales de consumo, que han demostrado su fortaleza: las ventas de los negocios situados en ellos aumentaron un 5,9% en 2024 según datos de la Asociación Española de Parques y Centros Comerciales.

Un caso ejemplar es el de los centros Carrefour Zaraiche y Carrefour Cartagena, ambos propiedad de Carmila. Con un hipermercado Carrefour como ancla y una sólida base de operadores, estas superficies comerciales destacan como puntos neurálgicos del consumo local: Carrefour Zaraiche recibe más de 3,4 millones de visitas al año, mientras que Carrefour Cartagena supera los 2,4 millones, cifras que los consolidan como espacios estratégicos para el comercio de proximidad.

Clientes y visibilidad asegurados

Ubicar un negocio en estos centros murcianos equivale a instalarse en la arteria comercial más transitada de la zona. Gracias al tirón de sus hipermercados Carrefour y su accesibilidad urbana, Zaraiche y Cartagena garantizan un flujo constante de visitantes durante toda la semana. Este tráfico, diversificado y recurrente, no depende del clima ni de la temporalidad, sino del hábito de compra de miles de familias que acuden regularmente a hacer la compra, lo que ofrece una visibilidad inmejorable para cualquier nuevo operador.

Carrefour Cartagena / d.r.

Sinergias que multiplican las ventas

En un centro comercial, la convivencia entre marcas genera ventas cruzadas. En Carrefour Zaraiche, por ejemplo, conviven operadores de servicios, restauración y belleza en un espacio compacto pero muy bien aprovechado. En Carrefour Cartagena, esta sinergia se potencia también gracias a su ubicación junto al Hospital General Universitario, que amplifica el flujo de visitantes.

Así, un cliente que entra al hipermercado puede acabar pasando por un salón de belleza, una tienda de telefonía o sentándose en una cafetería, elevando su ticket medio. Estas sinergias, imposibles de generar en un local aislado, se traducen en una mayor rentabilidad para cada operador.

Comodidad y servicios

Ambos centros están diseñados para ofrecer una experiencia cómoda y funcional. Carrefour Zaraiche cuenta con más de 500 plazas de aparcamiento gratuito en pleno núcleo urbano, y un entorno agradable, limpio y climatizado. Carrefour Cartagena, por su parte, dispone de todas las comodidades asociadas a un centro comercial moderno: servicios adaptados, aseos, accesibilidad y zonas de tránsito amplias que facilitan la estancia y circulación del cliente.

CC FAN Mallorca / Arnault de Giron

Seguridad y entorno controlado

Mientras que un local a pie de calle está expuesto a riesgos externos, los centros comerciales ofrecen un entorno vigilado, limpio y mantenido por profesionales. En Zaraiche y Cartagena, Carmila garantiza vigilancia 24 horas, mantenimiento constante y servicios centralizados que liberan al comerciante de muchas gestiones operativas. La seguridad se convierte así en una ventaja comercial: el cliente se siente cómodo y protegido, lo que favorece su permanencia y su decisión de compra.

Promoción conjunta y marketing compartido

Carmila organiza campañas de dinamización durante todo el año, desde Black Friday hasta San Valentín, pasando por sorteos, animaciones infantiles y promociones en redes sociales. Estas acciones impulsan la visibilidad de todos los comercios de la galería sin que cada operador tenga que asumir el coste de una campaña en solitario.

Gracias a estas iniciativas, marcas locales pueden lograr una presencia mediática y promocional mucho mayor que si operaran solas en un local de calle. A ello se suma la identidad de marca del centro comercial: confianza, variedad y buena experiencia de compra.

Carmila y el respaldo de Carrefour

Instalarse en un centro Carmila es hacerlo bajo el respaldo de una de las mayores firmas inmobiliarias especializadas en retail en Europa. Carmila gestiona 75 centros comerciales en España y basa su modelo en un acompañamiento integral al operador: desde asesoría técnica hasta herramientas digitales y acciones de marketing personalizadas.

Su vinculación con Carrefour multiplica ese valor: contar con un hipermercado como ancla garantiza tráfico, confianza y posicionamiento. En Zaraiche y Cartagena, el comerciante se integra en un ecosistema de consumo activo, con un público fidelizado y recurrente, lo que convierte cada jornada en una oportunidad real de negocio.

CC Gran Vía de Hortaleza / d.r.

Una apuesta segura para emprender

Los centros Carrefour Zaraiche y Carrefour Cartagena reúnen todos los ingredientes clave del modelo Carmila: afluencia asegurada, sinergias entre marcas, servicios completos, promoción activa, entorno seguro y apoyo profesional continuado.

Para quienes desean emprender en Murcia, abrir una tienda en estos centros es dar el paso con red: todo está preparado para facilitar el éxito comercial desde el primer día. Frente a la incertidumbre de un local de calle, los espacios Carmila ofrecen una plataforma sólida donde construir y consolidar un negocio rentable.