España es un país hecho para tender la ropa al sol (especialmente en la mitad sur), donde los balcones, terrazas y azoteas han sido durante décadas los mejores aliados del secado natural. Pero cuando el otoño se impone con lluvias y humedad y no tenemos secadora en casa, toca buscar soluciones prácticas para que la colada no se convierta en una odisea doméstica.

Ahí es donde entran a jugar los tendederos de interior: ese invento tan simple como necesario que vuelve a cobrar protagonismo cada vez que las nubes se instalan sobre el cielo. Los expertos de Leroy Merlin recuerdan que elegir el modelo adecuado puede marcar la diferencia entre una casa llena de ropa húmeda y un secado rápido y ordenado.

Cómo elegir el tendedero adecuado, según Leroy Merlin

El primer criterio (dicen los especialistas) es tener claro dónde se va a colocar. Si es en interior es conveniente buscar un modelo que ocupe poco espacio, que se pueda plegar de forma sencilla y que a la vez permita una buena ventilación para evitar olores o moho.

Si vamos a instalarlo en el exterior, por el contrario, lo prioritario es que tenga capacidad suficiente y que sea resistente a las condiciones climáticas como el viento.

Desde el blog especializado también se recomienda tener en cuetna el material: el acero inoxidable o el aluminio son los más resistentes y duraderos, mientras que los de plástico resultan más ligeros pero soportan menos peso.

Finalmente destacan que los modelos con ruedas o alas abatibles facilitan la movilidad y el aprovechamiento del espacio.

Lidl apuesta por la solución de Vileda

Con este escenario Lidl ha puesto en su catálogo una de las opciones más prácticas del momento: el tendedero Vileda de 18 metros de cuerda, ahora rebajado de 31,99 € a 24,99 €.

Esta opcióne stá fabricada n acero recubierto y color negro mate y propone resistencia y diseño compacto. con un tamaño de aproximadamente 55 x 5 x 129 cm que permite que podamos plantarlo en cualquier rincón de lac asa sin que estorbe, incluso en pisos pequeños o balcones estrechos.

Entre sus puntos fuertes está la protección contra el cierre accidental: algo muy útil cuando hay niños o mascotas en casa y las ruedas integradas, que hacen sencillo el moverlo de una habitación a otra sin esfuerzo. Además tanbuñeb incluye un pequeño tendedero adicional para calcetines o ropa interior.

Este modelo ofrece hasta 18 metros lineales de tendido:capacidad para unas dos cargas completas de lavadora y un sistema de fijación que permite guardarlo sin ocupar apenas sitio.Como remate viene con protección contra arañazos para no dañar el suelo ni las paredes.