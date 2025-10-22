¿Qué documentos hay que presentar en el trabajo para pedir el permiso por fallecimiento o cuidados paliativos?

La nueva propuesta del Ministerio de Trabajo ha reabierto un debate que toca de lleno a miles de familias: los permisos retribuidos.

En la última semana la idea de ampliar los días por fallecimiento y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos ha hecho que muchos trabajadores se pregunten qué derechos tienen hoy y qué deberán hacer cuando las nuevas medidas entren en vigor.

Lo que dice ahora el Estatuto de los Trabajadores

A día de hoy el Estatuto de los Trabajadores sigue siendo la referencia legal en esta materia. Según el artículo 37.3 b), en su redacción vigente tras el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, los empleados tienen derecho a ausentarse del trabajo, con salario, dos días hábiles por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Si el trabajador necesita desplazarse a otra localidad, el permiso se amplía a cuatro días.

Este mismo texto oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado, añade también permisos por hospitalización o enfermedad grave, pero no menciona todavía nada sobre los cuidados paliativos como tal: esa parte es la que el Ministerio pretende modificar.

Qué documentos hay que presentar en el trabajo

Para acogerse al permiso actual por fallecimiento, las empresas pueden solicitar documentación acreditativa del hecho y del parentesco. En la práctica se suelen pedir:

El certificado de defunción del familiar.

del familiar. Un documento que acredite la relación con la persona fallecida (libro de familia, certificado de nacimiento o cualquier documento oficial similar).

con la persona fallecida (libro de familia, certificado de nacimiento o cualquier documento oficial similar). Si se hace uso de los días extra por desplazamiento, a veces se requiere algún justificante del viaje o de la distancia entre localidades.

En el caso de que la empresa tenga un protocolo interno o formulario específico, se recomienda solicitar el permiso por escrito o por correo electrónico, para dejar constancia de la comunicación. No es obligatorio que se utilice un formato concreto, pero siempre conviene conservar copia de la solicitud y de los justificantes entregados.

Por ahora no existe todavía un procedimiento oficial para el permiso por cuidados paliativos porque este derecho no está recogido en el Estatuto vigente. Sin embargo la propuesta adelantada por el Ministerio de Trabajo plantea que se exigiría un informe médico que acreditara la necesidad de dichos cuidados.

Qué propone el Ministerio de Trabajo

Según la propuesta trasladada a los agentes sociales y de la que han informado varios medios el Ministerio plantea ampliar el permiso por fallecimiento hasta diez días y crear un nuevo permiso retribuido de quince días para cuidar a un familiar, cónyuge o pareja de hecho que se encuentre en cuidados paliativos.

El permiso por fallecimiento podría disfrutarse de forma continuada o fraccionada a lo largo de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento y el permiso por cuidados paliativos podría dividirse en dos periodos dentro de los tres meses siguientes a la solicitud.

El texto no ha sido publicado todavía en el lo que significa que no está en vigor todavía. Por ahora se trata de una propuesta que el Ministerio ha enviado para su debate con sindicatos y patronal, en el marco del diálogo social.

Los próximos pasos dependen de si la propuesta se aprueba como Real Decreto-ley, lo que permitiría modificar directamente el Estatuto de los Trabajadores. Hasta entonces las empresas deben aplicar las condiciones actuales: dos o cuatro días por fallecimiento y los permisos previstos para enfermedad grave u hospitalización.

En cuanto a la documentación seguirá bastando con acreditar el parentesco y el motivo de la ausencia. Si el nuevo permiso de cuidados paliativos entra finalmente en vigor, el justificante médico será clave para poder acogerse a él.